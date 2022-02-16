Эрдоган хочет позвонить Путину и узнать, как он относится к разговору на троих с Зеленским

Рэджеп Эрдоган после договорённости с Владимиром Зеленским планирует позвонить президенту РФ и узнать, готов ли тот встретиться и переговорить втроём в Стамбуле или Анкаре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на турецкого лидера сообщает CNN TÜRK.

По мнению Эрдогана, такая встреча помогла бы предотвратить войну на востоке Украины.

«Господин Зеленский во время нашей с ним встречи в Киеве выразил положительное отношение к трехсторонней встрече в формате «Путин-Зеленский-Эрдоган». Если господин Путин тоже положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре.

А пока я, занимаясь телефонной дипломатией с господином Путиным, хочу узнать у него, как он смотрит на это. Соответственно, будем стараться следить за работой. Потому что настоящая война в регионе – плохой знак», – заявил президент Турции.

Как известно, президент Украины упорно добивается личной встречи с российским лидером «по вопросам войны и мира», однако в Москве считают, что Киев должен общаться по этому поводу не с Кремлём, а напрямую с Донбассом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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