Зеленский заговорил о мире в Донбассе в надежде добиться встречи с Путиным в «нормандском формате»

Президент Украины объявил о готовности «предметно договориться о прекращении конфликта» в Донбассе, если в ближайшее время состоится саммит лидеров стран «нормандской четвёрки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в ходе переговоров с советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии Йенсем Плетнером в Киеве.

Отметим, что с июля 2020 года в Донбассе официально действует подписанный Украиной «режим полного прекращения огня», и Киеву ничто не мешает просто прекратить обстреливать территории ДНР и ЛНР.

«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров стран «нормандкой четвёрки», – заявил украинский президент и добавил, что новый саммит даст «серьёзный толчок» для прекращения войны в Донбассе.

Как известно, Зеленский упорно добивается личной встречи с российским лидером «по вопросам войны и мира», однако в Москве считают, что Киев должен общаться по этому поводу не с Кремлём, а напрямую с Донбассом.

Кроме того, Россия требует от Украины выполнения взятых на себя обязательств на предыдущей встрече в «нормандском формате», прежде чем настаивать на проведении нового саммита.

Ранее военный обозреватель Дмитрий Таран сообщил, что Зеленский отдал приказ ежедневно расстреливать ДНР и ЛНР из всех видов крупнокалиберной артиллерии, чтобы заставить российского лидера согласиться на личную встречу и переговоры по Донбассу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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