Бербок не договорилась с Лавровым по «нормандскому формату»

Новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок в первом телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым призвала Москву не трогать целостность Украины и вернуться к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Твиттере сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Германии.

«Телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хотим честного и открытого обмена мнениями. Территориальная целостность Украины не должна нарушаться. Нуждаемся в прогрессе в рамках «нормандского формата», – говорится в заявлении ведомства.

Однако Сергей Лавров ещё раз подчеркнул, что Россия прежде ждёт от Запада юридически обязывающих гарантий нерасширения НАТО на восток, а от Германии давления на Киев с целью принудить Украину к выполнению ранее взятых на себя обязательств в рамках минского и нормандского форматов.

Напомним, накануне новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего визита в Польшу заявил, что намерен реанимировать «нормандский формат».

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отметила, что усаживать за стол переговоров по урегулированию в Донбассе «следует не Украину с Россией, а Украину с Украиной», имея в виду прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.

Симферополь, Валентин Карамазов

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