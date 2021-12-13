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Понедельник, 13 декабря 2021, 04:40 мск

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Шольц собрался реанимировать «нормандский формат»

Фото: Sommet format Normandie

Германия намерена активно содействовать урегулированию ситуации вокруг Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего визита в Польшу.

По его словам, для этого следует как можно скорее задействовать все дипломатические механизмы и использовать «все возможности для разрядки ситуации», которые на сегодняшний зашли в тупик.

«К этому особенно относится «нормандский формат», который должен использоваться и далее для хорошего сотрудничества – как перспектива, как инструмент диалога. Жаль, что в последние годы не было достаточно прогресса, но речь должна идти о том, чтобы в будущем всё активировать», – сказал Шольц и пообещал вынести эту тему на Совет ЕС.

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что усаживать за стол переговоров по урегулированию в Донбассе «следует не Украину с Россией, а Украину с Украиной», имея в виду прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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