В МИД РФ отреагировали на призыв G7 к России и Украине сесть за стол переговоров

Запад не желает нести ответственность за своего ручного «незалежного» сателлита и принуждать Киев к выполнению Минских соглашений, что подразумевает прямой диалог Украины с восставшим Донбассом.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обращение стран Большой семёрки к Москве и Киеву начать переговоры по урегулированию на востоке Украины.
«Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. А их немало:
⁃ Вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе.
⁃ Ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом.
⁃ Попрание одного из собственных основополагающих постулатов – уважения интересов меньшинства (не по количественному признаку, а в связи с отсутствием возможности быть представленными во властных институтах) на примере безоговорочной поддержки киевского режима.
⁃ Нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло.
⁃ Переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру.
Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», – заключила Захарова.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2021, РИА «Новый День»
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