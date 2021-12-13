В МИД РФ отреагировали на призыв G7 к России и Украине сесть за стол переговоров

Запад не желает нести ответственность за своего ручного «незалежного» сателлита и принуждать Киев к выполнению Минских соглашений, что подразумевает прямой диалог Украины с восставшим Донбассом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обращение стран Большой семёрки к Москве и Киеву начать переговоры по урегулированию на востоке Украины.

«Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. А их немало:

⁃ Вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе.

⁃ Ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом.

⁃ Попрание одного из собственных основополагающих постулатов – уважения интересов меньшинства (не по количественному признаку, а в связи с отсутствием возможности быть представленными во властных институтах) на примере безоговорочной поддержки киевского режима.

⁃ Нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло.

⁃ Переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру.

Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», – заключила Захарова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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