Берлин уверяет, что Москва согласилась на встречу с представителями Киева в «нормандском формате»

Представители ФРГ, Франции и России «едины во мнении», что встреча «нормандской четвёрки», включая Украину, необходима для окончательного урегулирования конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением по итогам встречи в Москве советников глав Германии, Франции и РФ в «нормандском формате» (без участия Украины) выступила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

По её словам, сейчас главное добиться безусловной и полной реализации Минских соглашений.

«В центре внимания переговоров находились ситуация на востоке Украины и реализация минских договоренностей. Участники были едины во мнении, что необходимо провести дальнейшие переговоры в «нормандском формате», чтобы полностью реализовать минские договоренности», – заявила Хофман.

Напомним, в Кремле не раз заявляли, что встречи «нормандской четвёрки» на любых уровнях бессмысленны, пока Киев не выполнит все взятые на себя ранее обязательства в рамках как нормандского, так и минского форматов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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