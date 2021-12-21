Путин – Штольцу: «Киев продолжает уклоняться от выполнения «Минска-2»

Телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем состоялся во вторник, 21 декабря, – сообщает сайт президента России Kremlin.ru

Сообщается, что по просьбе Шольца в ходе разговора была «обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта». Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в «нормандском формате».

Кроме того, российский лидер информировал федерального канцлера о российских предложениях по долгосрочным, юридически закреплённым гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений. В этом контексте даны подробные комментарии по содержанию проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы западным партнёрам, включая и Германию.

Официальный сайт президента России также сообщает, что Владимир Путин поздравил Олафа Штольца с началом деятельности на посту Федерального канцлера. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам. В связи с этим отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Олаф Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом.

Москва, Иван Бабурин

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