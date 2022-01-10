Песков назвал «нормандский формат» буксующей субстанцией

Состоявшиеся недавно переговоры советников лидеров стран «нормандской четвёрки» (без Украины) можно назвать позитивным фактом, однако следует иметь в виду, что никакого продвижения по пути мирного урегулирования в Донбассе так и не произошло.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя для журналистов итоги переговоров.

«Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или каком-то серьезном продвижении вперед речи не идет. Сам по себе факт разговора, конечно, он позитивен, но сама субстанция, имеется в виду, содержание переговоров по-прежнему, скорее, относится к категории сложных и буксующих вопросов», – приводит слова Пескова ТАСС.

Между тем, представитель кабмина ФРГ на встрече советников Кристиане Хофман уверяла, что Москва согласилась на встречу с представителями Киева в «нормандском формате».

Напомним, в Кремле не раз заявляли, что встречи «нормандской четвёрки» на любых уровнях бессмысленны, пока Киев не выполнит все взятые на себя ранее обязательства в рамках как нормандского, так и минского форматов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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