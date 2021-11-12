Без Лаврова: «нормандская четвёрка» соберётся тройкой

В Брюсселе 15 ноября в рамках «нормандского формата» встретятся министры иностранных дел Германии, Франции и Украины для обсуждения ситуации в Донбассе и судьбы Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили немецкие СМИ.

Ранее МИД РФ отказался от «пустых разговоров», пока Киев не начнёт выполнять взятые на себя обязательства на прошлом саммите «нормандской четвёрки» в Париже.

Между тем, сегодня Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли в Париж на Международную конференцию по Ливии, где намерены, в том числе, обсудить ситуацию на востоке Украины с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой Минобороны французской республики.

Глава МИД РФ пообещал Парижу «серьёзный разговор» о поведении Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.21

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