Москва передала Берлину и Парижу предложения по встрече в «нормандском формате»

Россия направила западным представителям в «нормандской четвёрке» предложения по повестке планируемой встречи министров иностранных дел и возможного, позже, саммита на высшем уровне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил находящийся на форуме G20 глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы передали западным коллегам предложения по встрече в «нормандском формате», ожидаем от них реакции», – заявил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что, подготовка к встрече министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» будет вестись с учётом выполнения Киевом предыдущих договорённостей, достигнутых на парижском саммите, а также выполнения Украиной Минских соглашений.

Отметим, что пока никаких признаков уступок со стороны Украины не видно. Киев грубо нарушает Минские соглашения, обстреливает Донбасс, захватывает населённые пункты и берёт в заложники жителей ДНР, получивших российские паспорта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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