В захваченной украинской армией Старомарьевке продолжают оставаться в заложниках граждане России

Москва пока не предприняла никаких конкретных действий по освобождению из украинского плена 183 жителей захваченной Старомарьевки (ДНР), в том числе 38 граждан РФ, которые ранее получили российские паспорта по упрощённой процедуре, подписанной президентом Путиным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Киев сознательно захватил граждан России, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По его словам, Киев официально заявил о выводе украинских военных из села, однако там остались и окопались 20 диверсантов, которые удерживают населённый пункт вместе с жителями и не пропускают миссию наблюдателей от ОБСЕ.

В Старомарьевку смогли попасть лишь представители Красного креста, чтобы передать продукты, медикаменты и партию угля для отопления. То есть, жители села взяты в заложники по методичкам террористов.

«Украинские военные ещё находятся там. Это по свидетельствам местных жителей, с которыми мы поддерживаем связь. Связь периодическая, поскольку они опасаются. Мы отправляли туда и СММ ОБСЕ, но их просто не пустили. Они просто постояли возле украинского шлагбаума, и всё.

По той информации, которая есть, там засело в районе 15-20 человек. Это те, которые остались. Частично они вышли», – рассказал глава ДНР.

По его словам, украинские подразделения сначала пытались закрепиться в селе и использовать его как плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь территории ДНР.

«Было несколько переправ, наши подразделения были вынуждены их уничтожить. Потому что были попытки пересечь реку Кальмиус и на БТР. Конечно, допустить этого было нельзя. Но самое страшное, что там находятся люди – в том числе и граждане ДНР, и России...

Здесь провокация идёт не только против нас, что уже привычно и понятно. Это провокация и против России», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Следком РФ заявил, что проверяет информацию о незаконном удержании в селе Старомарьевка граждан России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.10.21

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