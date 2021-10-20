Глава МИД Украины: Москва плюёт в лицо Германии и Франции

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что все слова Зеленского и его окружения по Донбассу – это «поток фантазии», можно расценивать как «плевок в лицо Франции и Германии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины расценил слова Лаврова как отказ от встречи в рамках «нормандского формата» на уровне министров иностранных дел.

«Я напомню, что Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров Нормандского формата. Французский министр готов. Немецкий министр готов. Я тоже готов на эту встречу, и мы настроены конструктивно. А Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова – это просто плевок в лицо Франции и Германии», – сказал Кулеба.

Напомним, вчера глава МИД РФ резко отреагировал на провокационные заявления, ежедневно звучащие из Киева.

«Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит на Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно», – заявил Лавров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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