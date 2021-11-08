Лавров отказался от встречи глав МИД «нормандской четвёрки»

Предварительно намеченная на 11 ноября встреча в «нормандском формате» министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины не состоится. Москве не нужны «показушные выступления» украинской стороны, не выполнившей ни один пункт предыдущих договорённостей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после беседы со своим французским коллегой, министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

По его словам, в России считают нецелесообразным проведение любых встреч до понимания предмета разговора.

«Нам показушные выступления не нужны... У нас 11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем», – сказал Лавров.

Напомним, ранее МИД РФ направил в Берлин, Париж и Киев свои предложения по проведению встречи в «нормандском формате», а также проект итогового документа, однако никаких содержательных ответов не последовало. Вместо этого, глава МИД Украины обвинил Лаврова в «уклонении от встречи».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.11.21

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