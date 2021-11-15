Зеленский громит Донбасс, чтобы принудить Путина к личной встрече – военный обозреватель

Президент Украины отдал приказ ежедневно расстреливать ДНР и ЛНР из всех видов крупнокалиберной артиллерии, чтобы заставить российского лидера согласиться на личную встречу и переговоры по Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил военный обозреватель Дмитрий Таран.

По его словам, в дополнение к обстрелам Киев перебрасывает к линии фронта крупные силы военной техники и личного состава.

«Что касается напряжения на границе – на линии разграничения с Донбассом, да, там надуваются кулаки, надуваются какие-то перемещения войск и так далее. Это все лишь делается для укрепления переговорных позиций.

Какая главная проблема Украины и России? Проблему обозначил Дмитрий Анатольевич Медведев, что разговаривать в Киеве не с кем.

Мы все время забываем, что не с Украиной вообще-то в гибридной войне сражаемся, а с коллективным Западом. И мы взяли и перекинули пас, сказали: «Уважаемые коллеги из-за рубежа, поменяйте переговорщиков, потому что с этими разговаривать мы не будем».

И это стало основной причиной этого усиления напряженности, потому что все сидящие в Киеве, включая Зеленского и всех остальных, они за свои кресла сражаются», – приводит слова обозревателя «ПолитНавигатор»..

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.11.21

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