В Донбассе украинская армия дождалась окончания дистанта и обстреляла школу во время занятий

Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу школу в посёлке Золотое-5 (ДНР). В это время там проходили уроки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила главный специалист сектора по обеспечению жизнедеятельности Золотого-5 Лариса Щеглова.

По школе №4 на ул. Войкова вёлся огонь из стрелкового оружия и станкового гранатомёта.

«Среди белого дня начался обстрел. Пострадала школа. Сейчас как раз закончилось дистанционное обучение, дети в это время учились. Мы приняли все необходимые меры и эвакуировали детей в бомбоубежище», – рассказала Щеглова.

По словам военного обозревателя Дмитрия Тарана, президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ежедневно расстреливать ДНР и ЛНР из всех видов оружия, чтобы заставить российского лидера согласиться на личную с ним встречу и переговоры по Донбассу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.21

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