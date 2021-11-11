ОБСЕ зафиксировала конец перемирия в Донбассе

Военная обстановка на линии соприкосновения в Донбассе вернулась к ситуации июля прошлого года – накануне подписания соглашения о прекращении огня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении спецпредставителя главы ОБСЕ на Украине и в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по урегулированию в Донбассе Микко Киннунен.

По его словам, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на этой неделе наибольшее количество обстрелов с момента, когда конфликтующие стороны при посредничестве ОБСЕ и России подписали соглашение об установлении «режима тишины» на линии фронта.

«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения еще более ухудшилась. С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6746-и нарушениях режима прекращения огня, включая 1451 взрыв. В последнюю неделю октября Миссия засвидетельствовала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года», – отмечается в заявлении ОБСЕ.

«Наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами, вызывает опасения из-за риска дальнейшей эскалации», – подчеркнул Киннунен и пожаловался на препятствование сторонами конфликта работе представителей СММ ОБСЕ.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в подготовке наступления в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.11.21

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