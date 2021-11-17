Москва предупредила Запад о вероятном крахе украинской государственности

Попытка силового решения Киевом «проблемы Донбасса» при подстрекательстве Запада приведёт к краху Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на форуме ОБСЕ в Вене заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов.

По его словам, к необдуманным шагам в Донбассе Украину активно подстрекает НАТО, проводя бесчисленные агрессивные манёвры в Чёрном море.

«Предостерегаем наших западных партнёров и киевские власти от подобных необдуманных шагов, способных обрушить и без того не отличающуюся стабильностью украинскую государственность», – заявил Гаврилов.

Напомним, ранее Минобороны России заявило о повышении военной активности НАТО в Черном море.

Симферополь, Иван Капустин

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