Москва предупредила Запад о вероятном крахе украинской государственности

Попытка силового решения Киевом «проблемы Донбасса» при подстрекательстве Запада приведёт к краху Украины.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на форуме ОБСЕ в Вене заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов.
По его словам, к необдуманным шагам в Донбассе Украину активно подстрекает НАТО, проводя бесчисленные агрессивные манёвры в Чёрном море.
«Предостерегаем наших западных партнёров и киевские власти от подобных необдуманных шагов, способных обрушить и без того не отличающуюся стабильностью украинскую государственность», – заявил Гаврилов.
Напомним, ранее Минобороны России заявило о повышении военной активности НАТО в Черном море.
Симферополь, Иван Капустин
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