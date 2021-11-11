Минобороны России заявило о повышении военной активности НАТО в Черном море

Минобороны России зафиксировало рост военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. Он отметил в первую очередь повышение интенсивности действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

«За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО. Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А «Poseidon» выполнялись в воздушном пространстве над северо-западной и центральной частями Черного моря», – заявил Конашенков.

В Минобороны РФ сочли агрессивными действиями внеплановые учения США и их союзников в Черном море – эти тренировки создают угрозу региональной безопасности. «Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», – отметил Конашенков.

В оборонном ведомстве России расценили военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

В Минобороны добавили, что действия американских военных кораблей в Черном море контролируют крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что в Черном море с 30 октября находится эсминец с Porter ВМС США, а в начале ноября туда прибыли штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall.

Москва, Наталья Петрова

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