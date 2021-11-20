Россия планирует вторжение на Украину под «иллюзорным предлогом» – госсекретарь США

Вашингтон крайне обеспокоен военными приготовлениями России и звучащими из Москвы «агрессивными заявлениями в адрес Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе своего визита в Сенегал заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, «милитаристские угрозы» звучат не только от официальных лиц, но также наводнили социальные сети в России.

«Мы действительно крайне обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. У нас есть серьезные опасения по поводу ряда высказываний, которые мы слышим и слышим от руководства РФ, а также в социальных сетях», – заявил Блинкен.

Госсекретарь США утверждает, что сейчас Москва, как и раньше (в случае с Донбассом, Крымом и Грузией), выискивает в заявлениях украинской стороны «иллюзорные поводы», для «оправдания военной агрессии».

«Мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем, что такое пытаться процитировать какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или другой страны и использовать это в качестве предлога для того, что Россия и планирует сейчас предпринять», – утверждает Блинкен.

Отметим, Москва уже несколько раз предупредила Киев, что широкомасштабное наступление в Донбассе чревато катастрофическими последствиями для государственности Украины.

Между тем украинская армия уже несколько дней стягивает к Донбассу бронетехнику и артиллерию железнодорожными эшелонами. Одновременно ВСУ усиливают ежедневные обстрелы территории ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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