Лавров поставил точку в интерпретациях Минских соглашений Украиной, Германией и Францией

Москва больше не сядет за стол переговоров с участниками «нормандской четвёрки» до тех пор, пока Берлин, Париж и Киев предварительно письменно не подтвердят полную приверженность всем пунктам Минских соглашений по Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам расширенной коллегии МИД РФ.

Ранее российское ведомство опубликовало закрытую переписку с главами МИД Франции и Германии, в которых они пытались в угоду Киеву убедить Москву согласиться на пересмотр Минских соглашений.

Лавров также сослался на письмо недавно покинувшего пост министра «по временно оккупированным территориям» и назначенного главой минобороны Украины Алексея Резникова, который попытался дезавуировать юридическую обязательность минских договорённостей.

«Весь текст письма посвящен только одному: Минские соглашения якобы не имеют никакой юридической силы. О чем мы еще можем говорить? Если мы начинаем встречаться на таком фоне, то в ту же секунду представители киевского режима будут говорить, что, раз русские сели за стол переговоров в «нормандском формате», значит, они признают то, как украинцы трактуют Минские договоренности. Такого не будет», – заявил Лавров.

«Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как всё, что было записано в прежних решениях будет выполнено Киевом. Это и особый статус Донбасса, согласованный с республиками, и закрепление этого особого статуса в Конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент федерализации, децентрализации, как это записано в Минских договоренностях. Это и безусловная амнистия, и проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом и Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ. Вот и всё. После этого восстанавливается полноценный контроль руководства украинского государства над неконтролируемой им сейчас частью границы с Россией. Никто этого не может отрицать. Это черным по белому написано в Минских договоренностях», – заключил министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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