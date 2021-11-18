Лавров о причине обнародования МИД РФ переписки с главами МИД ФРГ и Франции: Достали

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, зачем была опубликована его с коллегами из Франции и ФРГ.

«Ну, все люди, можно сказать – достали. Моим самим же коллегам, наверное, не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», – цитирует РИА Новости главу российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что вечером 17 ноября МИД РФ опубликовало переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Со своей стороны, в МИД Франции заявили, что публикация переписки министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом противоречит дипломатическим правилам.

Москва, Иван Бабурин

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