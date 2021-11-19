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Пятница, 19 ноября 2021, 10:30 мск

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Посол США на Украине раскритиковала Лаврова и обвинила Москву в срыве переговоров по Донбассу

Кристина Квин, временный поверенный в делах США на Украине. Фото: скрин видео посольства США на Украине

Утверждения МИД РФ о том, что Украина срывает процесс мирного урегулирования в Донбассе и не выполняет Минские соглашения, являются провокацией и попыткой переложить вину на других участников переговоров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам расширенной коллегии МИД РФ заявил, что Москва больше не сядет за стол переговоров с участниками «нормандской четвёрки» до тех пор, пока Берлин, Париж и Киев предварительно письменно не подтвердят полную приверженность всем пунктам Минских соглашений по Донбассу.

«Они продолжают пытаться переложить вину за недостаток прогресса в мирном процессе, в то время как вина полностью на их стороне. Мы не считаем это конструктивным способом приблизиться к попытке разрешения мирного процесса или попытке работать с международными партнерами», – приводит слова Квин Интерфакс-Украина.

Кроме того, Квин заявила, что США решительно настроены в случае необходимости обеспечить территориальную целостность Украины и «найдут способы для этого».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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