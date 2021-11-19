США предупреждают Москву, что «найдут способы обеспечить территориальную целостность Украины»

Вашингтон с большим беспокойством следит за передвижением большого количества российских войск вдоль украинских границ и решительно настроен в случае необходимости обеспечить территориальную целостность Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

По её словам, у США «есть для этого способы».

«Очевидно, мы с большой обеспокоенностью следим за увеличением количества войск России на украинской границе. Мы относимся к этому серьезно. Мы, прежде всего, обсуждаем это с украинцами, и спрашиваем их мнение. Также мы обсуждаем это с нашими союзниками и партнерами. В конце концов, мы разговариваем об этом с россиянами, напрямую говоря им о наших обеспокоенностях.

Мы внимательно следим за этим и будем продолжать поддерживать коммуникацию с нашими союзниками и партнерами и украинцами, чтобы удостовериться, что мы смотрим на это одинаково. Если возникнет необходимость, мы сможем найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины», – приводит слова Квин Интерфакс-Украина.

«Мы продолжаем предоставлять помощь Украине. Только на прошлой неделе у нас была поставка оборудования для обеспечения безопасности. Мы делали это в прошлом и продолжим делать это в будущем», – добавила она.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»