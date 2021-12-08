Отбой тревоги: посольство США на Украине передумало эвакуироваться после беседы Путин-Байден

Ажиотаж вокруг «неминуемого нападения РФ на Украину» спал сразу после видеовстречи президентов России и США.

В частности, посольство США на Украине, выдержав суточную паузу, опровергло сообщение CNN о готовящейся эвакуации американских граждан из Украины «перед лицом российского вторжения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что все остаются на месте, сообщили представители американского дипведомства на Украине.

Вместе с тем, в посольстве не стали полностью опровергать саму возможность эвакуации в случае «серьёзного ухудшения ситуации с безопасностью».

«Вопреки новостям правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Мы проводим обычную планировку действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью», – заявили в американском посольстве.

По версии экспертов, истерия вокруг российского нападения специально раздувалась Западом накануне встречи лидеров США и России, чтобы по её итогам представить Байдена как «результативного переговорщика».

Симферополь, Валентин Карамазов

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