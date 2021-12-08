В Киеве ошеломлены «унизительным» для Украины результатом встречи Байдена с Путиным

В Киеве крайне разочарованы «печальным и позорным» для Украины итогом переговоров лидеров США и РФ.

Речь идёт об исключении санкций против «Северного потока-2» и «ближайшего окружения Путина» из военного бюджета США, а также отказе от запрета американским фондам вкладываться в госдолг РФ. Снятие данных ограничительных мер с Москвы непосредственно на встрече Путин-Байден не обсжудалось, но срочные сообщения об этом пришли сразу после беседы глав России и Америки.

Кроме того, Байден подтвердил безальтернативность Минских соглашений по Донбассу и выразил готовность помочь в их реализации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», общее возмущение украинских политиков, блогеров и журналистов наиболее ярко выразил в своей публикации бывший член запрещённого в РФ нацбата «Азов», экс-депутат Верховной рады националист Игорь Мосийчук.

«Кто там ближе из дипломатов к президенту США Джо Байдену – передайте: пусть решительно засунет себе в одно место экономические санкции против РФ, которые он пообещал ввести!», – негодовал националист.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои янки?!» – съязвил Мосийчук и прокомментировал решение Байдена позвонить Зеленскому только через два дня после разговора с Путиным.

«Белый дом указал место на входном коврике президенту Зеленскому… Сначала Байден проведёт консультации со своими союзниками по НАТО, а уже потом доведёт результаты договоренностей, которые будет обязан выполнить Зеленский», – возмущается бывший боевик.

«День национального позора и унижения. Самое главное! Белый дом заявляет, что поможет Украине с реализацией Минских соглашений! То есть, США будут принуждать Украину к миру на условиях Кремля!» – приводит слова Мосийчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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