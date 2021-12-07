Кремль поделился подробностями переговоров президентов России и США

В ходе состоявшихся вечером 7 декабря переговоров между президентами России и США российский лидер подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность за внутриукраинский кризис на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки «освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей», – сообщает официальный сайт Кремля.

Кремлевская пресс-служба также отмечает, что «Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки».

В ходе переговоров со своей стороны Путин отметил, что «Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений».

Пресс-служба Кремля также сообщает, что Российский президент в разговоре привел американскому коллеге конкретные примеры, иллюстрирующие «деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений достигнутых в «нормандском формате», а также высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».

Следует отметить, что во вторник, 7 декабря, в Вашингтоне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Соединенные Штаты готовы способствовать продвижению минских соглашений: «Соединенные Штаты готовы поддержать усилия по продвижению минских соглашений в поддержку нормандского формата»

Кроме того, в ходе состоявшихся вечером 7 декабря переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом российский лидер предложил обнулить все накопившиеся ограничения на работу дипмиссий двух стран, сообщает официальный сайт Кремля. Как отмечается в сообщении, это могло бы содействовать нормализации других аспектов двусторонних отношений.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»