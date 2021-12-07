Байден расскажет Зеленскому в четверг, о чем говорил с Путиным

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, посвященный состоявшемуся двухчасового разговору Владимира Путина и Джо Байдена сообщил, что президент США проведет разговор с Владимиром Зеленским 9 декабря, то есть через два дня после переговоров.

«Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг. Это будет вслед за вчерашней дискуссией между президентом Зеленским и госсекретарем Блинкеном», – сказал Салливан.

Следует отметить, что во вторник, 7 октября, президент США Джо Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«После переговоров он (Джо Байден,– ред.) поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о звонке и проконсультироваться о дальнейших шагах», – сообщил помощник американского президента по национальной безопасности.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»