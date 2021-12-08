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Среда, 8 декабря 2021, 10:54 мск

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Белый дом обещает закончить стрельбу в Донбассе

Администрация США намерена добиваться исключительно мирного дипломатического разрешения конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд по итогам видеовстречи президентов США и РФ.

Она подчеркнула, что основой урегулирования отстаются Минские соглашения.

«Никто из нас не ищет конфронтации или кризиса. Дипломатия остается самым лучшим путем прекращения конфликта в Донбассе и урегулирования других претензий. Минские соглашения являются самой лучшей основой для переговоров, и США готовы поддержать возобновление этих усилий», – сказала Нуланд.

Ранее за выполнение сторонами конфликта Минских соглашений высказались помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и сам Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным.

Не секрет, что одно только слово из Вашингтона может заставить замолчать всю украинскую артиллерию в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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