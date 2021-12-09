Путин добился от Байдена чего хотел – украинский политолог

Президент Путин не сделал никаких уступок США на видео встрече с Байденом, а, с другой стороны, добился самого главного: согласия Белого дома вести переговоры с Москвой от лица всего блока НАТО, вместо штаб-квартиры Альянса в Брюсселе и Йенса Столтенберга, а также признания Вашингтоном озабоченностей России в связи с «военным освоением» Украины Западом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение для агентства «Спутник» озвучил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, Путин фактически вынудил Байдена учитывать потребность России иметь собственные зоны влияния.

«Нет никаких упоминаний про Крым, никаких упоминаний о российских войсках на территории Донбасса. Это дорогого стоит, и это могло очень не понравиться Киеву. Кроме того, есть согласие Москвы и Вашингтона, что Россия высказывает требования к Вашингтону как главному субъекту в НАТО, чтобы США дали какие-то, в том числе, юридические гарантии безопасности для РФ», – отметил экперт.

Самое главное – Вашингтон не отказался обсуждать гарантии безопасности Москве.

«Это означает, что косвенно Байден признал, что у РФ есть основания опасаться, это не отвергнуто с порога. Для меня это означает, что это косвенное признание права России на свою зону влияния. И, конечно, к этому так отнесутся и в Киеве тоже. Разговоры о том, что, вот, Путин хотел, чтобы Байден дал ему гарантии, что Украина не вступит в НАТО, а никто всерьёз к этому не относится... Но всем было понятно, что Байден не может этого открыто сказать», – заметил политолог.

«Думаю, что Москва на это и не рассчитывала. Для неё, я считаю, вполне достаточно признания того, что вопрос о гарантиях безопасности для РФ, которая рассматривает и нерасширение НАТО на восток, и, в том числе, предполагает, что на близкой к границе РФ территории не будут размещаться разного рода средства нападения. Я думаю, что это максимум, на что могла рассчитывать Москва, и она это реально получила», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Между тем, на Украине крайне разочарованы другим «печальным и позорным» для Украины итогом переговоров лидеров США и РФ.

Речь идёт об исключении санкций против «Северного потока-2» и «ближайшего окружения Путина» из военного бюджета США, а также отказе от запрета американским фондам вкладываться в госдолг РФ. Снятие данных ограничительных мер с Москвы непосредственно на встрече Путин-Байден не обсуждалось, но срочные сообщения об этом пришли сразу после беседы глав России и Америки.

Симферополь, Валентин Карамазов

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