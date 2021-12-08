Байден заявил, что у Америки нет обязательств отправлять войска на Украину

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома, заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не имеют обязательств отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации, – сообщает ТАСС.

«У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (устава НАТО), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину», – сообщил американский президент.

Как уже сообщалось ранее, глава американского государства Джо Байден планирует 10 декабря объявить о встрече с участием России и странами НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями Альянса

Напомним, во вторник, 7 декабря, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.

Вашингтон, Иван Бабурин

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