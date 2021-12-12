Из Вашингтона в Москву и Киев едет убеждённая сторонница подхода «не провоцировать русских»

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Москву и Киев для переговоров с высокопоставленными чиновниками и дипломатами России и Украины. Повестка дня – урегулирование в Донбассе и предотвращение войны между Украиной и РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о визите помощницы главы американского внешнеполитического ведомства сообщает пресс-служба Госдепа США.

Ключевым переговорщиком с Карен Донфрид от Москвы, по-видимому, будет «отвечающий за Украину» замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

«Донфрид посетит Киев (Украина) и Москву (Россия) 13-15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке «нормандского формата», – говорится в сообщении Госдепа.

После переговоров в Москве и Киеве помощница Энтони Блинкена прилетит в Брюссель для консультаций с европейскими союзниками и партнёрами США.

Напомним, ранее Донфрид, экс-помощница президента Обамы по Европе, сказала польским журналистам, что принципиальным приоритетом для США во время крымских событий было – не спровоцировать Москву на полномасштабное вторжение на Украину и предотвратить перерастание конфликта из российско-украинского в российско-американский. То есть, Вашингтон был озабочен лишь одним – чтобы Россия «удовлетворилась» Крымом и не пошла дальше. Поэтому Киеву был отдан приказ не пытаться «отбить» полуостров силой.

«Когда произошла аннексия Крыма, нашим приоритетом было избежать провокаций и полномасштабного вторжения России на Украину... Тогда думали лишь об уменьшении напряжения, что нам удалось... И ключевой пункт: мы не хотели, чтобы это стало американо-российским конфликтом... И даже не убеждайте меня, что «лучшим вариантом» был открытый военный конфликт с русскими», – заявляла Донфрид в 2016 году в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Как известно, в Москве не раз предупреждали, что наступление украинской армии в Донбассе обернётся самыми печальными последствиями для государственности Украины. Между тем, Киев не только наращивает обстрелы территории ЛДНР, но накануне устроил очередной инцидент в Керченском проливе.

В этой связи стоит ожидать, что Карен Донфрид от лица Вашингтона непублично укажет президенту Зеленскому на недопустимость агрессивных провокаций как в Донбассе, так и в Крыму.

Симферополь, Валентин Карамазов

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