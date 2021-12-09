российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 декабря 2021, 14:33 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Предупреждение Киеву: Генштаб России готов пресекать любые провокации в Донбассе

Начальник Генштаб Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что ситуация на востоке Украины обостряется, и пообещал пресекать любые провокации Киева в Донбассе. При этом он подчеркнул, что информация, озвучиваемая западными и украинскими СМИ и политиками, о готовящемся «вторжении» России на Украину является ложью. Военачальник указал, что осуществляемая военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления». Такое заявление прозвучало в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.

По словам Герасимова, поставки Украине военной техники подталкивают украинские власти «к резким и опасным шагам», передает «Интерфакс». Он отметил, что украинская сторона не выполняет свои обязательства по Минским договоренностям.

«Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – подчеркнул он.

Глава российского Генштаба при этом заверил, что «любые провокации со стороны Украины по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

В западных и украинских СМИ в последние недели муссируются слухи о якобы скором нападении России на Украину. Политики вслед за прессой называют различные даты и описывают сценарии вторжения. Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не готовится к нападению на Украину. Накануне президент РФ Владимир Путин, комментиру переговоры с с американским лидером ДжоБайденом, заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, однако вправе защищать свою безопасность.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Юго-Восток Украины

Путин не считает нужным приглашать Байдена в «нормандскую четверку» / «Через масштабные военные столкновения»: Украина рискует стать эпицентром глобального передела мира / «Украинский фронт»: нерешительность Кремля в Донбассе угрожает обернуться для России революцией / В Госдуме назвали условие признание Россией независимости ДНР и ЛНР / В Совете Федерации готовы рассмотреть просьбу Донбасса о защите от Киева / «Вторжение» на Украину: Россию назначат виновной при любом сценарии / «Очень серьезный политический кризис»: Киев раздувает «вторжение России» для отвлечения внимания / Депутат Госдумы Попов поддержал граждан ДНР в попытке привлечь Украину к ответственности за геноцид

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Политика, Россия, Юго-Восток Украины,