Предупреждение Киеву: Генштаб России готов пресекать любые провокации в Донбассе

Начальник Генштаб Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что ситуация на востоке Украины обостряется, и пообещал пресекать любые провокации Киева в Донбассе. При этом он подчеркнул, что информация, озвучиваемая западными и украинскими СМИ и политиками, о готовящемся «вторжении» России на Украину является ложью. Военачальник указал, что осуществляемая военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления». Такое заявление прозвучало в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.

По словам Герасимова, поставки Украине военной техники подталкивают украинские власти «к резким и опасным шагам», передает «Интерфакс». Он отметил, что украинская сторона не выполняет свои обязательства по Минским договоренностям.

«Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – подчеркнул он.

Глава российского Генштаба при этом заверил, что «любые провокации со стороны Украины по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

В западных и украинских СМИ в последние недели муссируются слухи о якобы скором нападении России на Украину. Политики вслед за прессой называют различные даты и описывают сценарии вторжения. Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не готовится к нападению на Украину. Накануне президент РФ Владимир Путин, комментиру переговоры с с американским лидером ДжоБайденом, заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, однако вправе защищать свою безопасность.

Москва, Наталья Петрова

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