«Напоминает геноцид» – Путин предложил подумать над правовым определением происходящего в Донбассе

Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сравнил события в Донбассе с геноцидом, а русофобию – первым шагом к геноциду.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», так он прокомменировал информацию исполнительного директора ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Кирилла Вышинского о действиях Киева в отношении жителей ДНР и ЛНР.

«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хороши видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», – отметил президент.

Он предложил хорошо подумать в этой связи и тщательно подойти к формулировкам, чтобы они точно отражали реалии происходящих событий и звучали юридически выверенно.

«Здесь нужно действовать очень аккуратно, с тем чтобы не девальвировать эти понятия... Давайте подумаем», – приводит ТАСС слова Путина.

Напомним, накануне начальник Генштаб Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что ситуация на востоке Украины обостряется, и пообещал пресекать любые провокации Киева в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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