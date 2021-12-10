Кремль – о маневрах корабля Украины в Керченском проливе: «Это грозит очень серьезными последствиями»

Действия корабля ВМС Украины «Донбасс», который двигался в сторону Керченского пролива, лишний раз показывает опасность таких провокаций. Подобные инциденты чреваты серьезными последствиями. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий», – подчеркнул он. «Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям», – предупредил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что «это то, о чем неоднократно говорил Путин».

Ранее в МИД России назвали инцидент с движением украинского корабля провокацией. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, это не просто очередная провокация, «она не единичная, она не индивидуальная», это «комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ» (цитаты по РИА «Новости»).

Накануне вечером ФСБ России сообщила, что корабль «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, не отвечая на запросы российской стороны и игнорируя требования изменить курс. Позднее корабль взял обратный курс. Действия экипажа ФСБ расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

В свою очередь украинская сторона заявила, что корабль «Донбасс» выполнял задачи в своих территориальных водах и находился в Азовском море на законных основаниях. В Минобороны Украины подчеркнули, что корабль не был вооружен.

Москва, Наталья Петров

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