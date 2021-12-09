ФСБ: корабль ВМС Украины создает угрозу безопасности мореплавания в Керченском проливе

Федеральная служба безопасности РФ сообщает, что в сторону Керченского пролива движется корабль управления «Донбасс» ВМС Украины.

В сообщении ФСБ говорится, что корабль «требования изменить курс не выполняет. Действия создают угрозу безопасности мореплавания».

По данным ФСБ, утром в четверг, 9 декабря, корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

В сообщении ФСБ РФ также говорится, что «заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было».

Следует отметить, корабль управления «Донбасс» был построен на Щецинской судоверфи в Польше в 1969 году как плавучая мастерская ВМФ СССР проекта 304, получил наименование «ПМ-9» (код NATO англ. Amur). . После раздела Черноморского флота СССР вошел в состав украинского флота, сменил наименование на «Краснодон» и получил бортовой номер U803. В 2001 году корабль был переименован в «Донбасс» и сменил бортовой номер на – U500.

Москва, Иван Бабурин

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