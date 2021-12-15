Мы за Украину: США не собираются быть арбитром в «минском процессе»

США призовут Украину вернуться к выполнению Минских соглашений, однако в качестве стороны конфликта рассматривают не Донбасс, а Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, покидая Киев перед визитом в Москву, заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид, совершающая рабочую поездку на Украину и РФ с целью урегулирования ситуации вокруг Донбасса и украинской границы.

При этом она сказала, что США «объединились с Украиной» и будут продвигать Минские соглашения без каких-либо уступок Москве.

Как известно, ранее западные СМИ заподозрили Байдена в давлении на Зеленского по скорейшему урегулированию в Донбассе и прекращению провокаций против России.

«Правда заключается в том, что мы объединились с Украиной, нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру. В наших усилиях решить конфликт дипломатическим путем и добиться деэскалации опасной ситуации, но такие усилия не являются уступкой», – заявила Донфрид.

Сообщается, что после переговоров в Москве и Киеве помощница Энтони Блинкена прилетит в Брюссель для консультаций с европейскими союзниками и партнёрами США.

Симферополь, Валентин Карамазов

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