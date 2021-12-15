В Киеве назвали «дипломатической катастрофой» поведение Зеленского в отношении Путина

Президент Украины Владимир Зеленский позорит себя и Украину, бесконечно напрашиваясь на личную встречу с Путиным через сообщения своей пресс-службы и в публичных заявлениях для СМИ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону заявил экс-глава администрации украинского президента Андрей Богдан.

По его словам, такой способ добиваться встречи с иностранным лидером, пренебрегая элементарным протоколом, можно назвать «дипломатической катастрофой».

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать?.. Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение, и на него идёт ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: «давайте встретимся в Иерусалиме!». Это просто позор. Дипломатическая катастрофа», – сказал Богдан.

Он отметил, что у Зеленского и Путина сначала была взаимная симпатия, но президент Украины своим «наглым и беспардонным» поведением перечеркнул эти отношения.

Напомним, в Кремле не раз заявляли, что не отказываются от встречи с Зеленским, но сразу предупреждали, что не собираются обсуждать Донбасс и Крым. Президент Украины, напротив, требовал аудиенции по вопросам «войны и мира» и «территориальным проблемам».

Симферополь, Валентин Карамазов

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