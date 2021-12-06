Экс-посол Украины в США умоляет не пускать Зеленского на личную встречу с Путиным

Личная встреча Зеленского с Путиным закончится полным провалом для президента Украины и капитуляцией Киева по важнейшим направлениям украино-российских отношений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, уровень компетентости Зеленского и его окружения крайне слаб, а Путин «очень коварен», поэтому необходимо сделать всё, чтобы переговоры Путин-Зеленский тет-а-тет не состоялись.

Самым лучшим сценарием было бы обязательное присутствие на встрече президентов Украины и России авторитетных представителей США, Германии и Франции.

«Я участвовал во многих встречах, в том числе при участии Путина... Я скажу, что уровень компетентности сегодняшней украинской власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах они будут отстаивать наши позиции. Лучше иметь поддержку Франции, Германии, США», – призывает дипломат.

«В Кремле уже не рассматривают Владимира Зеленского как мощного игрока. Поэтому выход только один: встреча с Россией при участии всех партнёров Украины – как минимум, там не будет капитуляции. А если Зеленский будет пытаться «заглянуть в глаза Путину», – это будет провал», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Отметим, что Владимир Зеленский регулярно шлёт сигналы своему российскому коллеге, призывая встретиться для «переговоров о мире». Однако в Москве отвечают, что не собираются обсуждать с Киевом ситуацию в Донбассе, и призывают Украину к прямым контактам с ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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