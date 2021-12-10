Зеленский обвинил Запад в создании культа Путина

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу «1+1» в пятницу, 10 декабря, «покритиковал Европу за то, что цинично защищает свои рынки и подарила Путину ощущение могущества», – сообщает украинское издание Стана.ua.

«Европейские коллеги мне говорят, что Россия очень сильная. Но все вы ее такой делаете, когда об этом говорите. И Путин в это верит. Если человек смотрит на это и видит, что в Украине кто в лес, кто по дрова. Но может у кого-то и сложится мнение, что он будет через два дня в Киеве. Мы сами делаем из этого человека культ», – заявил Зеленский.

Также украинский президент покритиковал Европу за то, что та «цинично защищает свои рынки» и не хочет усиливать санкции против Москвы.

Владимир Зеленский также посетовал на то, что Украину не берут в НАТО.

«Мы же идем в НАТО, но видим, что там шлагбаум. Как нам его обойти?»

Комментируя это заявление президента Украины, представитель Российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «Ползком?»

По мнению украинского издания Страна. ua, интервью закончилось «на довольно раздраженной ноте. Из чего можно сделать вывод, что в целом Байден никаких позитивных для Зеленского новостей во время вчерашнего звонка не озвучил».

Киев, Иван Бабурин

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