Националисты обещают не пустить Зеленского на Украину, если он поедет на переговоры с Путиным

Пришедшие сегодня на Майдан в Киеве главари всех известных националистических организаций Украины пообещали привести к офису Зеленского «миллион патриотов», если президент продолжит «политику капитуляции» перед Москвой.

Первым делом они потребовали от Зеленского отказаться от прямых переговоров с Путиным.

Как сообщал «Новый День», украинский президент пообещал во время выступления в Верховной раде встретиться со своим российским коллегой для обсуждения ситуации в Донбассе.

Однако радикалы пригрозили не пустить самолёт с Зеленским на Украину после его переговоров с Владимиром Путиным.

«Когда тут будет миллион, они просто убегут без единого удара, без единого скандирования. Нам нужно работать, чтобы тут был миллион. Для этого надо организоваться, создать координационный совет, поработать в областях и выти очень сильно.

Когда выйти – мы почувствуем все вместе. Но могу сказать точно: как только мы услышим дату встречи с Путиным, в тот момент мы должны быть готовы выйти на улицы и сделать всё, чтобы Зеленский больше сюда не вернулся. Летит туда – может больше не возвращаться!», – приводит «ПолитНавигатор» слова бывшего замглавы СБУ, экс-депутата Верховной рады неонациста Андрея Левуса.

Между тем, в Кремле уже отказались от переговоров с Зеленским по Донбассу. Там сказали, что конфликт является чисто украинским, и РФ не имеет к нему прямого отношения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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