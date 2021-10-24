«Встреча Путина с нашим фигляром невозможна» – украинский политолог

Президент Украины Владимир Зеленский своими антироссийскими заявлениями и действиями окончательно перечеркнул любую возможность встречи с российским лидером.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Раньше можно было говорить, если не о личной встрече, то хотя бы о пересечении двух президентов в рамках саммита лидеров стран «нормандскй четвёрки, Однако, по мнению Погребинского, сейчас об этом не может быть и речи, так как Киев не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств на предыдущем парижском саммите в «нормандском формате» в 2019 году.

«Я давно уже говорил, что Зеленский переступил эту черту, после чего он не может быть переговорщиком, он должен что-то изменить радикально, чтобы это стало возможным», – подчеркнул эксперт.

По его словам, можно говорить только о переговорах российской и украинской стороны на уровне глав МИД стран «нормандской четвёрки», однако министр иностранных дел РФ скептически оценивает такую возможность.

«Максимум, что возможно, хотя Сергей Викторович Лавров сказал, что встречаться даже с Кулебой (глава МИД Украины – прим. «НД») – это себя не уважать, но я думаю, что он может через себя переступить – и с Кулебой ещё встретиться. Но представить, что можно встретиться Путину с нашим фигляром (Зеленским) – это невозможно», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

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