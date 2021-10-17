Песков назвал Зеленского негодным собеседником для Путина

С президентом Украины Владимиром Зеленским очень сложно наладить общение, так как он не признаёт подписанных Киевом и одобренных ООН документов по Донбассу, а также «упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя, почему российский лидер не встречается с украинским коллегой – ни тет-а-тет, ни в рамках «нормандской четвёрки».

По словам Пескова, Путин, в отличие от Зеленского, отвечает за свои слова и действия.

«Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так...

Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно...

Соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться? То есть, Путину очень сложно общаться», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.21

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