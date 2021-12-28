«Мальчик влез не по теме»: поведение Зеленского всё больше раздражает Запад

Президент Украины постоянно пытается провоцировать эскалацию конфликта между Западом и Москвой, используя для этого каждый повод и любую международную площадку.

Между тем, США, НАТО и ЕС как раз сейчас настроены снизить напряжённость для выработки приемлемого компромисса с РФ. Именно поэтому поведение Зеленского всё больше досаждает его западным партнёрам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров.

По его словам, Запад хоть и не готов идти на большие уступки Москве, однако рассматривает различные варианты компромисса.

«Зеленский уже много раз спрашивал про чёткий план действий по членству в НАТО для Украины, и каждый раз в более или менее дипломатичной форме ему объясняли, что никто этих сроков называть не собирается, и неплохо было бы угомониться.

Не удивляет, что Зеленский сейчас в очередной раз чего-то требует, но сейчас это менее всего нужно НАТО. Потому что большие шансы, что 12 января состоится некая встреча Россия-НАТО, где будет обсуждаться и украинский вопрос», – отметил эксперт.

«НАТО, в первую очередь США, демонстрируют, что готовы на ряд косметических уступок, но обсуждать отказ для Украины вступления в НАТО они не готовы. Мы видим, что в риторике есть небольшая деэскалация, мы слышим об отводе десяти тысяч российских военнослужащих от границы, а Германия разошлась с США в оценке вероятности нападения России на Украину», – рассуждает Джангиров.

«В очередной раз, в преддверии встречи, где будут обсуждаться с российской стороны «красные линии», со стороны НАТО тоже будут выставлены вопросы угроз странам Балтии. Наверное, будет стоять вопрос космических вооружений, кибербезопасности...

А наш мальчик влез не по теме. Это печально», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне Кремль повторно объяснил Зеленскому, о чём можно разговаривать с Путиным.

Ранее американский журналист предупредил об угрозе миру, исходящей от украинских комиков в Киеве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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