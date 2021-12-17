Зеленский не может понять, что Байден закрыл проект «Украина-АнтиРоссия» – киевский политолог

Белый дом в отношениях с Кремлём больше не применяет «украинский козырь» в качестве образца «демократических свобод и прав человека» для «разрушения тоталитарной России».

Байден теперь намерен выгодно использовать Киев исключительно в геополитических раскладах в треугольнике Вашингтон-Москва-Пекин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политолог Руслан Бортник.

«Америка снова склонна делить весь мир на зоны влияния. Мы видим, что диалог между США и Россией – как раз диалог о зонах влияния и об их границах. Дело уже не в демократии, правах человека, принципах международных организаций – где мы это слышим, когда вы это слышали в последний раз из их уст? Слова даже такие пропали.

То, чем нас кормили последнее десятилетие, ушло в абсолютное небытие. Оно ушло, и это дополнительный кризис для Украины, потому что США постоянно дают понять, чтобы мы встраивались в новую повестку дня, где Украина может быть не разменной монетой, но предметом для баланса с Россией в торговле и тактических договорённостях. Условно говоря: «Мы вас не оставим, но ваша политика в отношении к России должна полностью измениться», – рассуждает эксперт.

Кроме того, Байден и Евросоюз публично отказались спасать Украину на поле боя и принимать её в ЕС и НАТО.

«Главное, что произошло за последние несколько недель в диалоге США, Украины, ЕС и России – заявление Байдена о красных линиях США в отношении Украины: о том, что Украине военной помощи не будет. Это единственная конкретика, которая прозвучала в отношении Украины, что Америка не отправит сюда своих солдат, хотя сохранит военную и экономическую помощь.

Это параметры нового отношения США к Украине. Но поскольку наши элиты продолжают и не могут успокоиться, они стали заложниками своей пропаганды и нарративов, которые они продвигали много лет. Они продолжают требовать от США и ЕС членства в НАТО и военного присутствия на территории Украины, что сегодня не соответствует национальным интересам США, поскольку они склонны договариваться с Россией перед лицом Китая», – подчеркнул Бортник.

В этих новых условиях Зеленский всё чаще «нарывается на пинки» от Запада, так как продолжает думать, что Украина по-прежнему рассматривается Вашингтоном и Брюсселем в качестве «смертельного средства» против России.

«Поэтому мы получаем регулярные пинки, начиная от офшоров и дел Вагнера (разоблачения Зеленского в западной прессе – прим. «НД»), заканчивая прямыми заявлениям: «Мы защищать вас не будем, а только помогать защищаться, но сможете ли вы защититься с нашей помощью от России – вопрос понятный и прозрачный – скорее всего, нет».

Сегодня Запад и Россия вычерчивают свои линии вмешательства и контроля. Это новая проблема для Зеленского, потому что Украина не может найти новую модель встраивания в эту систему, наши элиты не могут отказаться от курса на «АнтиРоссию», они не нашли курса на Украину, а наши западные партнёры чётко дали понять, что мы так и не стали частью Западного мира», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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