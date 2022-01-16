США позволят России захватить Украину, если Киев сам не откажется от НАТО – политолог

Соединённые Штаты никогда публично не откажутся от приглашения Украины в НАТО, однако вполне могут позволить России оккупировать «Незалежную», удовлетворившись введением против Москвы финансовых и экономических санкций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Эксперт призывает Киев выйти из этой опасной игры и как можно быстрее заявить на весь мир, что Украина отказывается от стремления втупить в НАТО.

«Запад будет больше согласен на то, чтобы Россия оккупировала Украину, нежели договориться c Россией по Украине. Формально договориться, чего требует Россия. То есть, формально зафиксировать свои уступки они не согласятся.

Это огромные риски для нашей страны. Это катастрофа. Наш способ выжить в этой ситуации сегодня – это исключить себя из этой игры. Мне кажется, что в этой ситуации надо заявлять о том, что мы в такой ситуации, в ситуации агрессии и эскалации не собираемся вступать в НАТО. Мы не оставляем евроинтеграционные цели, но в НАТО вступать не будем, мы военно будем внеблоковым государством. Это снизит градус напряжения и противостояния вокруг нас, уберет значительную часть, если не все причины, почему Россия видит в нас врага…

Это вообще поганый сценарий, катастрофичный, я его даже обсуждать особо не хочу. Но, не дай Бог, это случилось. Запад скажет: «Ну, злая Россия, агрессор, оккупировала независимую страну, мы ничего не смогли сделать, потому что она же не была членом НАТО, мы же её туда не принимали».

И всё – дальше демонизация России, удар по экономическим интересам России и сохранение своей какой-то репутации… Такой сговор, к сожалению, возможен, и я о нём говорю сегодня публично», – сказал политолог.

«Поскольку формально договориться не могут, не потеряв лица, репутации, не вызвав политического кризиса внутри НАТО и внутри своих стран, – могут сговориться неформально. То есть, могут кивнуть, условно говоря, на российское предложение решить военным путем. И это будет самая большая катастрофа для нас», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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