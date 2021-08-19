Киевский политолог признал нежизнеспособность антисоветской и антирусской Украины

Огромная проблема современной Украины состоит в том, что она полностью лишает себя будущего и прошлого, строя свою историю исключительно на негативе, провалах и трагедиях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, «Незалежная» всё делает на основе осуждения и отрицания, провоцируя агрессивность у народа.

«История Украины сформирована на негативе, на отсутствии достижений, трагедиях и провалах. Изначально формируется комплекс неполноценности, ущербности, провоцируется агрессивное поведение со стороны украинского народа.

Потому что мы абсолютно неправильно формируем историю. Мы до сих пор не формируем Украину, а пытаемся оседлать антисоветское, антироссийское или антирусское. Мы до сих пор не начали делать что-то проукраинское. Это огромная проблема», – приводит слова Бортника «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.08.21

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