«Донбасс – не наш»: Россия преподала Украине урок своей новой системой голосования – киевский политолог

Пока Украина обстреливает ЛДНР и одновременно отменяет выборы на подконтрольной Киеву части Донбасса, РФ раздаёт всем желающим украинцам российские паспорта и предлагает им современную интернет-систему голосования на предстоящих выборах в Госдуму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, украинская элита пренебрежиительно относится к избирателям в Донбассе, тогда как Россия дорожит каждым голосом его жителей.

«Нашим элитам Донбасс просто не нужен. Донбасс нужен Украине. Если Донбасс вернётся в Украину, мы считали, до десяти процентов рост ВВП ежегодно даст. Украине нужен Донбасс, но нашим элитам он вообще не нужен ни в каком виде...

Россия сегодня даёт нам урок, она дистанционными выборами на территориях ДНР и ЛНР показывает это нам. Представляете, как Украина сегодня выглядит в глазах тех жителей, которые проживают на неконтролируемых территориях – и даже на контролируемых?

Мы даже на контролируемых полумиллиону избирателей не дали возможности проголосовать! А Россия обеспечивает голосование где угодно, в том числе и на контролируемых нами территориях», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского политолога.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.08.21

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