«Россия пошла ва-банк»: судьба Украины решится к апрелю – киевский политолог

Россия решит судьбу Донбасса и Украины уже к апрелю, если переговоры Москвы с Западом о гарантиях безопасности ни к чему не приведут.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, уже сейчас ситуация на линии фронта в Донбассе крайне взрывоопасная, поэтому требует скорейшего разрешения.

«В Донбассе ситуация очень тонкая. Созданы все условия для любой провокации, после которой не разберёшь, кто это начал. В любой момент начнётся обмен ударами вооруженными силами...

Поэтому всё будет развиваться очень быстро, и уже к апрелю этого года наступит ясность, какими будут отношения между Россией и Западом, и какой будет Украина, какое у неё будет место на геополитической карте. Россия пошла ва-банк», – резюмировал Бортник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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