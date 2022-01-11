Великобритания запугивает Москву накануне саммита Россия-НАТО

Лондон обещает России самые «серьёзные последствия» в случае «военного вторжения на Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в МИД Великобритании.

Судя по всему, жёсткий ответ Москвы на вероятное полномасштабное наступление Украины в Донбассе будет рассматриваться, как и в случае с Грузией в 2008 году, исключительно как «российская агрессия».

«Мы солидарны с нашими союзниками и партнерами в осуждении угрожающего поведения России, и мы будем привлекать Россию к ответственности в соответствии с ее обязательствами в рамках Хельсинского Заключительного акта, Будапештского меморандума и Минских соглашений. Любое военное вторжение на Украину было бы огромной стратегической ошибкой с серьезными последствиями», – заявил спикер МИД Великобритании, комментируя прошедшие накануне в Женеве американо-российские переговоры по гарантиям безопасности.

Между тем, в Киеве уверены, что Россия решит судьбу Донбасса и Украины уже к апрелю, если переговоры Москвы с Западом ни к чему не приведут.

Симферополь, Валентин Карамазов

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