Байден и Меркель списали Зеленского в утиль – украинский политолог

Предстоящие встречи Джо Байдена и Ангелы Меркель с президентом Украины организованы Вашингтоном и Берлином лишь для успокоения политиков из внутренней оппозиции в США и Германии, критикующих разрешение на достройку «Северного потока-2» и ослабление давления на Москву.

На самом деле глава белого дома и канцлер ФРГ крайне недовольны Зеленским за подыгрывание их политическим противникам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, для Запада украинский президент и действующая в Киеве власть становятся всё более токсичными.

«Подыгрывание оппонентам Байдена и Меркель дорого вылезет Зеленскому. Я считаю, что это подыгрывание уже привело к тому, что фактически Зеленского рассматривают как временную фигуру. Условно говоря: Запад, Европейский союз, США поддерживать Зеленского на второй срок уже не будут.

Это уже очевидный результат, это усиливает изоляцию Украины, реальную изоляцию, несмотря на всю риторику публичную, которая продолжает звучать. И, в принципе, это критика, кроме личных встреч для президента, для Зеленского, оплеух от Меркель и вероятных оплеух от Байдена, ничего ему не дала», – отмечает эксперт.

«В Киеве, наверное, думают, что таким способом, публично критикуя и подыгрывая «республиканцам» или «зеленым» (в Германии) можно быть элементом мировой политики. Они не понимают, что для Меркель или Байдена это просто раздражающий фактор, не более того, такая позиция. Они не понимают, что такая позиция ведет к усилению негативного отношения к Зеленскому и его команде, и все. Но она не приведет к каким-либо серьезным уступкам и не повышает роль Украины. Более того, Украина становится все более токсичной», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.08.21

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